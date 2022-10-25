НОВИНИСвітовий банк виділив Україні додаткові $500 мільйонів на фінансування термінових потреб.
"Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Британії, про які було оголошено 30 вересня", – повідомив банк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світовий банк виділить Україні додаткові $500 млн
Фото: з відкритих джерел
Про це пише Reuters.
Кошти допоможуть відновлювати електричні мережі, водопостачання та підготуватися до зими.
"Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Британії, про які було оголошено 30 вересня", – повідомив банк.
Це відбувається напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться у вівторок у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після російського вторгнення, яке триває вже дев’ятий місяць.
"Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включаючи водопровідні, каналізаційні та електромережі, якраз із наближенням зими, що ще більше загрожує українцям", – заявив у заяві президент Групи Світового банку Девід Малпасс.
"Нова частина фінансування, виплачена сьогодні, буде використана для підтримки основних державних послуг. Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", – зазначив Малпасс.
Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.
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