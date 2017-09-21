CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСвітовий банк розраховує на прийняття земельної реформи в Україні цієї осені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світовий банк закликав прийняти земельну реформу вже восени
Восени будуть здійснюватися відповідні кроки щодо цього
Фото: mannvk.ucoz.com
"Те, що немає дозволу на покупку і продаж землі - це вже давно має бути реалізовано, і мені було приємно почути у виступах прем'єр-міністра і президента, що реформи в сфері сільського господарства залишаються на порядку денному", - повідомила директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, інформує "Інтерфакс-Україна".
За її словами, восени будуть здійснюватися відповідні кроки щодо цього.
"За нашими оцінками, це може дати поштовх для розвитку країни", - заявила Кахконен.
Раніше заступник голови МВФ Девід Ліптон також відзначив важливість проведення земельної реформи в Україні.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що в Україні до 2020 року повинна бути проведена земельна реформа.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 09 2017 16:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles