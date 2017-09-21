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Світовий банк закликав прийняти земельну реформу вже восени

Восени будуть здійснюватися відповідні кроки щодо цього
Світовий банк розраховує на прийняття земельної реформи в Україні цієї осені.
Світовий банк закликав прийняти земельну реформу вже восени Фото: mannvk.ucoz.com

"Те, що немає дозволу на покупку і продаж землі - це вже давно має бути реалізовано, і мені було приємно почути у виступах прем'єр-міністра і президента, що реформи в сфері сільського господарства залишаються на порядку денному", - повідомила директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, інформує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, восени будуть здійснюватися відповідні кроки щодо цього.

"За нашими оцінками, це може дати поштовх для розвитку країни", - заявила Кахконен.

Раніше заступник голови МВФ Девід Ліптон також відзначив важливість проведення земельної реформи в Україні.

 
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21 09 2017 16:06
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