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Світовий банк зацікавлений у подальшій співпраці з Києвом

Мер Києва Віталій Кличко і віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер під час зустрічі у Вашингтоні обговорили питання подальшої співпраці Світового банку з українською столицею і реалізації проектів із розвитку транспортної інфраструктури, логістики роботи міського транспорту, технологій з енергоощадження
За словами Мюллера, Світовий банк має позитивний досвід співпраці з Києвом і налаштований на подальшу реалізацію інвестиційних програм.
Світовий банк зацікавлений у подальшій співпраці з Києвом Фото: kyivcity.gov.ua

"Ми вже маємо спільно реалізовані проекти і розраховуємо на подальшу співпрацю. Нам треба й надалі оновлювати і розвивати транспортну інфраструктуру столиці, втілювати нові проекти у сфері громадського транспорту, а також проекти державно-приватного партнерства", - цитують заяву Кличка в повідомленні прес-служби мера Києва, оприлюдненій у четвер вранці.

"Сьогодні експерти банку готують рекомендації з логістики роботи міського транспорту, зокрема, руху автобусів. І через 3 місяці представлять свої напрацювання в Києві. Також Світовий банк зацікавлений в успішному втіленні проекту державно-приватного партнерства з будівництва сучасної лікарні в Києві. Його реалізацію столиця почне за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC)", - заявив віце-президент Світового банку.

Водночас у Вашингтоні відбулися зустрічі Кличка з американськими політиками - главою відділу Державного департаменту США, що відповідає за відносини з Україною, Йорганом Ендрюсом, з конгресменами Девідом Прайсом і Пітером Роскамом, а також зустріч із експертами американського аналітичного центру Фонд Маршалла.

"На всіх зустрічах йшлося про процеси, що відбуваються в Україні. Про те, на чому нам потрібно зосередитися, щоб досягти прогресу в перетвореннях, - зазначив Кличко. - Я наголошував, що нам і надалі потрібна підтримка. Тому що Україні було б занадто складно без підтримки тих країн, які хочуть бачити її демократичною, розвиненою, європейською країною. Окремо наголошувалося в розмовах на боротьбі з корупцією, яка є великим викликом для України і заважає подальшим реформам і перетворенням. Сподіваюся, Верховна Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд. Цього очікують сьогодні всі партнери, які підтримують і допомагають Україні", - зазначив Кличко.

Також під час зустрічей у Вашингтоні мер Києва говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії.

"І ми розуміємо: щоб санкції мали потужний ефект, потрібно об'єднувати зусилля якомога більшої кількості країн", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Україні на погашення боргів у 2019 році необхідно залучити $18 мільярдів.

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07 06 2018 09:33
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