Світовий банк зацікавлений у подальшій співпраці з Києвом
"Ми вже маємо спільно реалізовані проекти і розраховуємо на подальшу співпрацю. Нам треба й надалі оновлювати і розвивати транспортну інфраструктуру столиці, втілювати нові проекти у сфері громадського транспорту, а також проекти державно-приватного партнерства", - цитують заяву Кличка в повідомленні прес-служби мера Києва, оприлюдненій у четвер вранці.
"Сьогодні експерти банку готують рекомендації з логістики роботи міського транспорту, зокрема, руху автобусів. І через 3 місяці представлять свої напрацювання в Києві. Також Світовий банк зацікавлений в успішному втіленні проекту державно-приватного партнерства з будівництва сучасної лікарні в Києві. Його реалізацію столиця почне за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC)", - заявив віце-президент Світового банку.
Водночас у Вашингтоні відбулися зустрічі Кличка з американськими політиками - главою відділу Державного департаменту США, що відповідає за відносини з Україною, Йорганом Ендрюсом, з конгресменами Девідом Прайсом і Пітером Роскамом, а також зустріч із експертами американського аналітичного центру Фонд Маршалла.
"На всіх зустрічах йшлося про процеси, що відбуваються в Україні. Про те, на чому нам потрібно зосередитися, щоб досягти прогресу в перетвореннях, - зазначив Кличко. - Я наголошував, що нам і надалі потрібна підтримка. Тому що Україні було б занадто складно без підтримки тих країн, які хочуть бачити її демократичною, розвиненою, європейською країною. Окремо наголошувалося в розмовах на боротьбі з корупцією, яка є великим викликом для України і заважає подальшим реформам і перетворенням. Сподіваюся, Верховна Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд. Цього очікують сьогодні всі партнери, які підтримують і допомагають Україні", - зазначив Кличко.
Також під час зустрічей у Вашингтоні мер Києва говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії.
"І ми розуміємо: щоб санкції мали потужний ефект, потрібно об'єднувати зусилля якомога більшої кількості країн", - сказав Кличко.
Нагадаємо, Україні на погашення боргів у 2019 році необхідно залучити $18 мільярдів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них