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Світовий конгрес українців обрав нового президента

Канадця Євгена Чолія змінив канадець Павло Грод
Євген Чолій, який десять років очолював Світовий конгрес українців, склав повноваження. 27 листопада на цю посаду обрали Павла Грода.
Світовий конгрес українців обрав нового президента Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Павло Грод представляє українську діаспору у Канаді. Він є президентом Конгресу українців Канади, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який зустрівся з представниками СКУ напередодні.

"Буду радий співпрацювати з Павлом як новим президентом СКУ. І також вдячний Євгену Чолію, попередньому президенту, за роки відданої роботи в інтересах розвитку нашої держави", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, який представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ у 2003 році було визнано Економічною і соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом. У 2018 році СКУ отримав статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

СКУ має мережу організацій і зв'язків з українцями у 57 країнах.

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28 11 2018 12:44
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