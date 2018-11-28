Світовий конгрес українців обрав нового президента
Павло Грод представляє українську діаспору у Канаді. Він є президентом Конгресу українців Канади, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який зустрівся з представниками СКУ напередодні.
"Буду радий співпрацювати з Павлом як новим президентом СКУ. І також вдячний Євгену Чолію, попередньому президенту, за роки відданої роботи в інтересах розвитку нашої держави", - написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.
Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, який представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ у 2003 році було визнано Економічною і соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом. У 2018 році СКУ отримав статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.
СКУ має мережу організацій і зв'язків з українцями у 57 країнах.
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