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Свіжі рани: Жебрівський показав розстріляні будинки в Авдіївці, - ФОТО

Бойовики вели активні обстріли з важкої артилерії
У четвер, 2 березня, проросійські терористи впродовж півгодини випустили по Авдіївці понад 20 снарядів із танка та артилерійської установки.
Свіжі рани: Жебрівський показав розстріляні будинки в Авдіївці, - ФОТО Фото:facebook.com/zhebrivskyi

"Більше 20 снарядів залетіло у місто впродовж 30 хвилин. Стріляли з танка та САУ. Один танковий снаряд залетів у будинок. На щастя, не розірвався. У приватному секторі на вул. Нахімова пряме влучення в будинок, ще в одному будинку пошкоджено стіну. На вул. Степовій два снаряди лягли в приватних городах", - повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, додавши світлини зруйнованих будинків.

Фото:facebook.com/zhebrivskyi 

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють Авдіївку з танків.

Зазначимо, що два дні тому бойовики різко активізувалися. 28 лютого вони вдвічі більше обстрілювали воїнів АТО порівняно з середньодобовим показником з початку року - 117 разів.

 
 
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03 03 2017 13:39
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