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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор" офіційно об'єдналися

Політики також обіцяють запровадити процедуру імпічменту Президента України
У четвер, 16 березня, політичні партії "ВО "Свобода","Національний корпус" (колишній "Азов") і" Правий сектор" підписали документ про об'єднання під назвою "Національний маніфест" для досягнення політичних цілей.
"Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор" офіційно об Тягнибок, Тарасенко та Білецький. Фото: svoboda.org.ua

"Національний маніфест" ‒ це стратегічний план розбудови Української держави, повідомляє прес-служба "Свободи".

"Ми зібралися, щоб задекларувати українській нації: є консолідована сила українських націоналістів, і ми не дамо грабувати державу. Ми не дамо баригам і олігархам знищити Україну. Ми не дамо Москві чи будь-кому іншому забирати нашу територію і змінювати нашу державну карту", – зазначається в заяві "Свободи".

Наголошується, що цей план вдасться реалізувати, коли влада належатиме націоналістам. Політики переконують, що вже мають певні напрацювання у вигляді законопроектів, "однак теперішня влада не здатна їх ухвалити".

Зокрема, згідно з текстом маніфесту, його підписанти планують спрямувати зусилля України на створення Балто-Чорноморського Союзу, повернути ядерний статус, розірвати дипломатичні відносини з Росією, дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю.

Партії також планують посилити кримінальну відповідальність за корупцію, вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією, створити єдину помісну церкву з центром у Києві та культивувати в Україні традиційні цінності.

Зазначимо, що політики також обіцяють запровадити процедуру імпічменту Президента України та відкликання депутатів, ввести виборність суддів і місцевих чиновників.

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