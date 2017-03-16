"Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор" офіційно об'єдналися
"Національний маніфест" ‒ це стратегічний план розбудови Української держави, повідомляє прес-служба "Свободи".
"Ми зібралися, щоб задекларувати українській нації: є консолідована сила українських націоналістів, і ми не дамо грабувати державу. Ми не дамо баригам і олігархам знищити Україну. Ми не дамо Москві чи будь-кому іншому забирати нашу територію і змінювати нашу державну карту", – зазначається в заяві "Свободи".
Наголошується, що цей план вдасться реалізувати, коли влада належатиме націоналістам. Політики переконують, що вже мають певні напрацювання у вигляді законопроектів, "однак теперішня влада не здатна їх ухвалити".
Зокрема, згідно з текстом маніфесту, його підписанти планують спрямувати зусилля України на створення Балто-Чорноморського Союзу, повернути ядерний статус, розірвати дипломатичні відносини з Росією, дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю.
Партії також планують посилити кримінальну відповідальність за корупцію, вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією, створити єдину помісну церкву з центром у Києві та культивувати в Україні традиційні цінності.
Зазначимо, що політики також обіцяють запровадити процедуру імпічменту Президента України та відкликання депутатів, ввести виборність суддів і місцевих чиновників.
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