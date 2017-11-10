Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Свобода" збирається мітингувати під Кабміном з вимогою заборонити торгівлю землями

Більшість із присутніх – літні люди
Вранці 11 жовтня біля станції метро "Арсенальна" у Києві збираються на мітинг люди. Вони організовані у групи, окремо стоять люди з прапорами ВО "Свобода".
"Свобода" збирається мітингувати під Кабміном з вимогою заборонити торгівлю землями Фото: pravda.com.ua

На запитання журналістів, чому збираються, один зі "свободівців" відповів: "Земля – останнє, що лишилося в нації. Верховна Рада може сьогодні прийняти (рішення про продаж землі – ред.)", інформує "Українська правда".

На зауваження, що Верховна Рада цього дня не працює сесійно, інший відповів: "кабмін працює, він може прийняти". Більшість прибулих не мають при собі символіки.

ВО "Свобода" анонсувала, що 11 жовтня спільно з профспілковими організаціями пікетуватиме Кабінет міністрів із вимогою заборонити торгівлю землями сільськогосподарського призначення.

Захід планували почати о 8:00 – пройти маршем від станції метро "Арсенальна" до будівлі уряду.


Всі фото: pravda.com.ua

"Сьогодні уряд, не питаючи в народу згоди, підписує від імені українців меморандуми з іноземними кредиторами, в яких зобов'язується за позику розпродати їхню ж власність, торгувати основним національним багатством ‒ землями сільськогосподарського призначення", – заявляє "Свобода".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.