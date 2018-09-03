"Свободівці" спіймали і жорстоко помстились "тітушкам", які побили Левченка, - ВІДЕО
Відповідні кадри опублікував у своєму Twitter користувачі під ніком Evhen.
"Спіймали тітушок, які були причетними до побиття нардепа Левченка", - зауважив він у підписі до відео.
У ролику, зокрема, можна побачити, як натовп молодих хлопців трощить автомобіль, в якому перебувають двоє осіб у формі служби охорони, в результаті чого машина залишилася взагалі без вікон і з пом'ятим каркасом. Крім того, вони намагаються не лише завдати кілька ударів водієві та пасажиру, а й бризкають їм у обличчя з газових балончиків.
Спіймали тітушок, що були причетні до побиття нардепа Левченка. pic.twitter.com/PFRsNdiU09— Evhen (@evhen_n) 9 марта 2018 г.
Опісля до місця прибуває патрульний, а активісти звинувачують потерпілих у роботі на злочинців. Наприкінці видно, що у багажнику авто лежать бити.
Нагадаємо, що вранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.
Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.
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