Своєчасна заміна гуми з літньої на зимову – запорука безпечної їзди в холодну пору року
В Україні немає законно визначених термінів заміни, тому відповідальність за неї лежить виключно на водієві.
Сезонне перевзування повинне здійснюватися тоді, коли температура повітря знижується до рівня в 5-7 градусів. При таких показниках і нижче літня гума твердіє, що призводить до зниження безпечності її використання. Автомобіль стає менш слухняним, тому збільшується ризик ДТП. Терміни сезонної заміни гуми в цьому році, як і завжди, визначаються лише погодними умовами. Головне – не пропустити момент.
Варіанти сезонного перевзування
Українці підходять до заміни гуми на зиму по-різному. Одні віддають перевагу лише заміні покришок, а інші повністю переставляють сталеві диски для авто разом із зимовою гумою. Обидва способи мають свої переваги та недоліки.
Все це приводить до висновку, що економія тут дуже відносна.
Заміна шин разом із дисками
Фахівці та досвідчені водії рекомендують використовувати взимку саме сталеві диски. На це є ряд причин. Коли дороги покриті снігом або сумішшю снігу і бруду, ризик потрапити в яму чи наїхати на бордюр значно вищий. Тому завжди існує велика вірогідність пошкодити диски. В цьому питанні сталеві моделі виграють у литих в тому, що їх простіше ремонтувати та їх не так шкода.
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