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Своєчасна заміна гуми з літньої на зимову – запорука безпечної їзди в холодну пору року

Терміни сезонної заміни гуми в цьому році, як і завжди, визначаються лише погодними умовами. Головне – не пропустити момент.
Своєчасна заміна гуми з літньої на зимову – запорука безпечної їзди в холодну пору року З вільного доступу

В Україні немає законно визначених термінів заміни, тому відповідальність за неї лежить виключно на водієві.

Сезонне перевзування повинне здійснюватися тоді, коли температура повітря знижується до рівня в 5-7 градусів. При таких показниках і нижче літня гума твердіє, що призводить до зниження безпечності її використання. Автомобіль стає менш слухняним, тому збільшується ризик ДТП. Терміни сезонної заміни гуми в цьому році, як і завжди, визначаються лише погодними умовами. Головне – не пропустити момент.

Варіанти сезонного перевзування

Українці підходять до заміни гуми на зиму по-різному. Одні віддають перевагу лише заміні покришок, а інші повністю переставляють сталеві диски для авто разом із зимовою гумою. Обидва способи мають свої переваги та недоліки.

Головною перевагою першого є відносна бюдженість. Водієві потрібно придбати комплект гуми і оплатити послуги перевзування на шиномонтажі. При цьому не потрібно виділяти гроші на придбання другого комплекту дисків. Крім цього переваг більше немає, а от недоліки є:
 
- Мінімум двічі на рік вам доведеться витрачати кошти на оплату послуг шиномонтажу. За один раз витрати невеликі, але, якщо це робити кілька років поспіль, то цифра вже буде значно соліднішою.
 
- В сезон доведеться ще й в чергах стояти, тому крім грошей буде втрачено і досить багато часу.
 
- В результаті знімання та одягання гуми на станку, на внутрішніх бортах дисків пошкоджується лакофарбове покриття, що негативно відображається на їхній довговічності. З часом на цих місцях виникає корозія, а ще пізніше через неї з шин може виходити повітря. Тому такі диски доведеться викинути і купувати нові.
 

Все це приводить до висновку, що економія тут дуже відносна.

Заміна шин разом із дисками

Для реалізації цього способу потрібно одразу витратити більшу суму, оскільки разом із шинами доведеться купувати ще і диски. Але значні витрати будуть лише на початку, а в подальшому ви навпаки економитимете. Отже, переваги заміни шин у комплекті з дисками наступні:
 
- Здійснювати сезонну заміну коліс можна самостійно у своєму гаражі. Для цього потрібен лише ключ, домкрат і півгодини часу. Витрачати кошти на послуги шиномонтажу не доведеться.
 
- Диски не будуть пошкоджуватися від шиномонтажного обладнання, тому служитимуть вони довше.
 
- Якщо ви на постійній основі використовуєте легкосплавні диски, придбання сталевих на зиму дозволить зберегти стан та зовнішній вигляд основного комплекту.
 

Фахівці та досвідчені водії рекомендують використовувати взимку саме сталеві диски. На це є ряд причин. Коли дороги покриті снігом або сумішшю снігу і бруду, ризик потрапити в яму чи наїхати на бордюр значно вищий. Тому завжди існує велика вірогідність пошкодити диски. В цьому питанні сталеві моделі виграють у литих в тому, що їх простіше ремонтувати та їх не так шкода.

 
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25 10 2022 13:47
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