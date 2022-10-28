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Свою найпотужнішу ядерну бомбу США планують зняти з озброєння

Сполучені Штати Америки планують зняти з озброєння свою найпотужнішу ядерну бомбу B83-1.
Свою найпотужнішу ядерну бомбу США планують зняти з озброєння Фото: revealnews.org
Про це йдеться у національній оборонній стратегії США.
 
Крім того, згідно зі стратегією, ухвалено рішення відмовитися від програми створення крилатих ракет з ядерним озброєнням морського базування.
 
Також Штати планують ухвалити стратегію нових стандартів ядерної енергетики, усунути поняття "захист від невизначеного майбутнього" як офіційну роль ядерної зброї, посилити контроль за ядерною зброєю у світі.
 
Окрім того, у стратегії йдеться про плани затвердити повномасштабне оновлення ядерної тріади.
 
B83 – американська вільнопадаюча термоядерна авіабомба із зарядом змінної потужності. Розроблена в 1970-х роках у Ліверморській лабораторії та взята на озброєння у 1983 році, бомба залишається одним із основних типів ядерних озброєнь ВПС США.
 
Споряджена авіабомба B83 має 3,67 м у довжину та 457 мм у діаметрі. Термоядерний заряд зі змінною потужністю до 1,2 мегатонни розташований у бойовій частині завдовшки від 90 до 120 см. Загальна вага бомби – приблизно 1 100 кг.
 
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28 10 2022 17:17
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