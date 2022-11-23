RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Свою ядерну програму планує розширити Іран. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри

Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті в Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити їй шлях до створення ядерної зброї.
Свою ядерну програму планує розширити Іран. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри Фото: DW
Про це повідомляє Reuters.
 
Раніше цього тижня Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, прийняла резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.
 
За інформацією МАГАТЕ іранці планують додати ще 14 каскадів IR-6 у Фордо, шість з яких замінять машини IR-1 першого покоління. У довгостроковій перспективі Іран планує масштабне розширення підземного заводу зі збагачення палива в Натанзі.
 
"Іран продовжує розвивати свою діяльність на заводі зі збагачення палива в Натанзі і тепер планує встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг", — заявили у МАГАТЕ.
 
Велика Британія, Франція та Німеччина 22 листопада засудили ядерні плани Ірану.
 
"Крок Ірану є викликом глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе значні ризики, пов’язані з розповсюдженням, не має надійного цивільного обґрунтування... Ми продовжуватимемо консультуватися разом з міжнародними партнерами щодо того, як найкраще вирішити проблему ядерної ескалації Ірану", — йдеться у спільній заяві трьох країн.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2022 09:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.