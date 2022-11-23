Свою ядерну програму планує розширити Іран. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри

Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті в Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити їй шлях до створення ядерної зброї.

Раніше цього тижня Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, прийняла резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.

За інформацією МАГАТЕ іранці планують додати ще 14 каскадів IR-6 у Фордо, шість з яких замінять машини IR-1 першого покоління. У довгостроковій перспективі Іран планує масштабне розширення підземного заводу зі збагачення палива в Натанзі.

"Іран продовжує розвивати свою діяльність на заводі зі збагачення палива в Натанзі і тепер планує встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг", — заявили у МАГАТЕ.

Велика Британія, Франція та Німеччина 22 листопада засудили ядерні плани Ірану.

"Крок Ірану є викликом глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе значні ризики, пов’язані з розповсюдженням, не має надійного цивільного обґрунтування... Ми продовжуватимемо консультуватися разом з міжнародними партнерами щодо того, як найкраще вирішити проблему ядерної ескалації Ірану", — йдеться у спільній заяві трьох країн.