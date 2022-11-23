CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті в Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити їй шлях до створення ядерної зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Свою ядерну програму планує розширити Іран. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри
Фото: DW
Про це повідомляє Reuters.
Раніше цього тижня Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, прийняла резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.
За інформацією МАГАТЕ іранці планують додати ще 14 каскадів IR-6 у Фордо, шість з яких замінять машини IR-1 першого покоління. У довгостроковій перспективі Іран планує масштабне розширення підземного заводу зі збагачення палива в Натанзі.
"Іран продовжує розвивати свою діяльність на заводі зі збагачення палива в Натанзі і тепер планує встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг", — заявили у МАГАТЕ.
Велика Британія, Франція та Німеччина 22 листопада засудили ядерні плани Ірану.
"Крок Ірану є викликом глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе значні ризики, пов’язані з розповсюдженням, не має надійного цивільного обґрунтування... Ми продовжуватимемо консультуватися разом з міжнародними партнерами щодо того, як найкраще вирішити проблему ядерної ескалації Ірану", — йдеться у спільній заяві трьох країн.
Нагадаємо, що на початку місяця в Ірані заявили про створення гіперзвукової ракети, здатної долати системи ППО.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 11 2022 09:40 МЕДІА
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах МП
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер
- Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян
СТАТТІ