Священний Синод УПЦ (МП) закликав Раду не приймати "антицерковні" законопроекти
На засіданні в суботу, 27 травня, в Харкові Синод констатував, що прийняття цих законопроектів може призвести до релігійної ворожнечі і закликав народних депутатів їх не підтримувати.
"Ухвалили: констатувати, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання. (...) Закликати народних депутатів України не приймати антицерковні і антидержавні закони", – йдеться в журналі Синоду, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП).
Нагадаємо, 18 травня під Верховною Радою відбувся молебень священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.
Там же був помічений священик із пачкою грошей в руках.
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