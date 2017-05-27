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Священний Синод УПЦ (МП) закликав Раду не приймати "антицерковні" законопроекти

Синод констатував, що прийняття цих законопроектів може призвести до релігійної ворожнечі
Священний Синод УПЦ (МП) закликає Верховну Раду не приймати законопроекти №4128 і №4511.
Священний Синод УПЦ (МП) закликав Раду не приймати "антицерковні" законопроекти Фото: news.church.ua

На засіданні в суботу, 27 травня, в Харкові Синод констатував, що прийняття цих законопроектів може призвести до релігійної ворожнечі і закликав народних депутатів їх не підтримувати.

"Ухвалили: констатувати, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання. (...) Закликати народних депутатів України не приймати антицерковні і антидержавні закони", – йдеться в журналі Синоду, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП).

Нагадаємо, 18 травня під Верховною Радою відбувся молебень священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Там же був помічений священик із пачкою грошей в руках.

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27 05 2017 20:15
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