Священик Києво-Печерської лаври намагався вивезти до Росії 1,5 млн грн

Священик Києво-Печерської лаври намагався вивезти до Росії близько 1,5 млн гривень.

"Служитель київського храму, слідуючи в якості пасажира поїзда "Київ-Москва", переміщував через митний кордон України незадекларовані валютні цінності. При огляді особистих речей у нього було вилучено 52 700 доларів США", – повідомляє Судова влада України.

Наголошується, що суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення), конфіскував вилучену валюту і призначив штраф у розмірі 100% незадекларованих коштів.

"Однак, з таким рішенням не погодилися ні адвокат, ні особа, що вчинила адміністративне правопорушення, і подали на постанову місцевого суду апеляційні скарги. Апелянти просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не збирався приховувати грошові кошти, які є пожертвами парафіян на відновлення Києво-Печерської лаври та придбання церковного начиння", – додав судової влади України.

За рішенням суду, священика Києво-Печерської лаври було визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України, та конфісковано в дохід держави вилучені 52 700 доларів США. Крім того, слуга київського храму поповнить державну скарбницю ще на 1,4 млн гривень у вигляді сплати штрафу за порушення Митного кодексу України.