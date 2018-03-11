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Священик пояснив, чому проїхався надгробками на кладовищі в Харкові

Він обіцяє відновити пам'ятники, зруйновані під час ДТП
Священик Української православної церкви Московського патріархату Михайло Люшуков пообіцяв відновити десять пам'ятників, які він зруйнував у п'ятницю, 2 листопада, на кладовищі №14 у Харкові.
Священик пояснив, чому проїхався надгробками на кладовищі в Харкові Фото: hk.npu.gov.ua

Про це священик розповів у коментарі "Громадському радіо".

"З рідними і близькими (померлих, – ред.), пам'ятники яких я зруйнував, вже зідзвонився. З іншими теж буду зідзвонюватися. Я їм сказав, що зобов'язуюся все відновити", – сказав Люшуков.

За його словами, на могили наїхав, тому що намагався об'їхати пішохода.

"Коли я їхав на кладовище для того, щоб відспівувати (померлого, – ред.), чоловік перебігав, і я хотів об'їхати його, виїхав на могили для того, щоб ситуацію розрулити. Ситуація критична, стресова. Я намагався назад здати, щоб звільнити могили, але нічого не вийшло. Викликали поліцію, поліція відвезла мене на експертизу. Я там здав все, що необхідно для освідчення", – повідомив священик.

Він наполягає, що був тверезим.

Нагадаємо, священик Михайло Люшоков 2 листопада на автомобілі Toyota пошкодив 10 могил на кладовищі №14 у Харкові. За даними слідчих, водій "з невідомих причин" заїхав на територію кладовища та зніс пам'ятники. Поліція розпочала провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Священику загрожує до 3 років в'язниці.

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03 11 2018 21:19
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