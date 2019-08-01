Священика колишньої УПЦ МП засудили через співпрацю з бойовиками "ЛНР"

"Клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ"

Новоайдарський районний суд Луганської області засудив священика колишньої Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) засуджений "за пособництво російським окупантам".

Співробітники СБУ встановили, що у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до "лав" бойовиків, повідомляє "Громадське".

"Клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення АТО", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав священика винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та засудив до 6 років позбавлення волі заочно, вирок набув законної сили.

Початок терміну виконання покарання обчислюватиметься з дня його затримання.

Відтак, засудженого оголошено у розшук.

Нагадаємо, що єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк вважає, що церква, яка поставила високу моральну планку, повинна їй відповідати, інакше люди звинуватять священнослужителів у лицемірстві.