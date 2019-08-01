Священика колишньої УПЦ МП засудили через співпрацю з бойовиками "ЛНР"
Співробітники СБУ встановили, що у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до "лав" бойовиків, повідомляє "Громадське".
"Клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення АТО", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав священика винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та засудив до 6 років позбавлення волі заочно, вирок набув законної сили.
Початок терміну виконання покарання обчислюватиметься з дня його затримання.
Відтак, засудженого оголошено у розшук.
Нагадаємо, що єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк вважає, що церква, яка поставила високу моральну планку, повинна їй відповідати, інакше люди звинуватять священнослужителів у лицемірстві.
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