Священика УПЦ МП заочно засудили через підтримку бойовиків "ЛНР"
Зазначається, що Марецький у 2014 році "у зв'язку з незгодою з офіційною позицією керівництва держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі" вирішив перешкоджати Збройним силам України, повідомляє "Громадське".
Зокрема, він організував та залучив місцевих мешканців до блокування руху колони військових.
Пізніше він заблокував дорогу дерев'яною колодою та мішками, розмістив біля дороги палатку з цілодобовим чергуванням.
Марецький, згідно з матеріалами суду, виказував невдоволення через присутність ЗСУ в його селі та закликав військових покинути свої позиції, мотивуючи це тим, що місцеве населення не потребує їхньої допомоги.
Суд допитав 7 свідків: місцевих мешканців та військових, які служили у 2014 році у селі Райгородка. Свідки в суді заявили, що Марецький був головним організатором масової акції протесту проти ЗСУ.
"Здійснюючи вказані дії, Марецький розумів їх суспільну небезпечність, усвідомлював можливість настання суспільно-небезпечних наслідків від вказаних дій та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом", — йдеться у рішенні суду.
Дії священнослужителя кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України (вчинення умисних дій, які виразилися в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
Наразі Марецький не затриманий і не перебуває під вартою, оскільки переховується від слідства. Тюремний строк священнику почнуть обчислювати після того, як затримають його.
Нагадаємо, що 5 грудня в управлінні СБУ в Рівненській області допитували 12 священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП.
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