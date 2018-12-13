Священика УПЦ МП заочно засудили через підтримку бойовиків "ЛНР"

Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до 6 років позбавлення волі протоієрея Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира Марецького за перешкоджання українським військовим в окупованій Луганщині.

Зазначається, що Марецький у 2014 році "у зв'язку з незгодою з офіційною позицією керівництва держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі" вирішив перешкоджати Збройним силам України, повідомляє "Громадське".

Зокрема, він організував та залучив місцевих мешканців до блокування руху колони військових.

Пізніше він заблокував дорогу дерев'яною колодою та мішками, розмістив біля дороги палатку з цілодобовим чергуванням.

Марецький, згідно з матеріалами суду, виказував невдоволення через присутність ЗСУ в його селі та закликав військових покинути свої позиції, мотивуючи це тим, що місцеве населення не потребує їхньої допомоги.

Суд допитав 7 свідків: місцевих мешканців та військових, які служили у 2014 році у селі Райгородка. Свідки в суді заявили, що Марецький був головним організатором масової акції протесту проти ЗСУ.