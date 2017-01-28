Свята не скасують, лише деякі вихідні дні, – Володимир В'ятрович

Директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пояснив ситуацію зі "скасуванням" свят 1 травня та 8 березня.

Пропозиція Інституту національної пам'яті полягає в тому, щоб скасувати кілька вихідних днів, а не святкування державних свят.

Про це в кулуарах Х Форуму "Україна-Європа" повідомив директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович, пише Lb.ua з посиланням на польське видання WSCHODNIK.PL.

"В Україні дуже багато вихідних днів. І це стримує розвиток країни. Ми готуємо законопроект, в якому пропонуємо впорядкувати український календар. Перша наша пропозиція: не переносити вихідні, якщо вони припадають на суботу-неділю. Друге – скасувати як вихідні дні 1-2 травня і 8 березня. І Міжнародний день праці, і Міжнародний жіночий день залишаться, але вони не будуть вихідними. Адже в більшості країн, де відзначається 1 травня, він не є вихідним. І вже точно немає вихідного 2 травня. Щодо 8 березня – цей день є вихідним тільки в багатьох пострадянських та африканських країнах", – пояснив В'ятрович.

Він також зазначив, що пропонуватиме перенести вихідний день з 9 травня на 8 і святкувати День пам'яті і примирення з усією Європою, а 9 травня залишиться Днем перемоги над нацизмом.

Крім того, за словами В'ятровича, Інститут запропонує ввести нове свято – День сім'ї, – який, швидше за все, припаде на другу п'ятницю вересня.

На своїй сторінці у Facebook В'ятрович докладно пояснив, які вихідні планується скасувати.

До них належить Міжнародний жіночий день (8 березня), День міжнародної солідарності трудящих (1-2 травня) і День перемоги над нацизмом (9 травня).

Натомість вихідними стануть 9 березня (день народження Шевченка), 8 травня (День пам'яті і примирення), і друга п'ятниця вересня (День сім'ї).

Крім того, пропонується скасувати практику перенесення вихідного на понеділок, якщо свято припадає на суботу-неділю (крім Нового року, Різдва та Великодня).

Нині в Україні 11 державних свят і 12 вихідних, оскільки День праці відзначається два дні. Якщо свято припадає на вихідний день, то українці відпочивають і наступного робочого дня. Крім того, є два святкових цикли - новорічний і травневий, кожен з яких може тривати до тижня.

Нагадаємо, раніше Володимир В'ятрович показав архівні документи про українсько-польську різанину 1940-х років.