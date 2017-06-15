На святкування Дня Конституції у Києві виділили 33 тис. грн
"На організацію та проведення заходів на честь святкування 21-ї річниці Дня Конституції України в 2017 році буде витрачено 33,1 тис. грн. з міського бюджету", - повідомляє видання 44.ua з посиланням на Департамент суспільних комунікацій КМДА.
На ці гроші планують встановити на будинках, електро- і світлових опорах державний прапор, а також навести лад на пам'ятниках та місцях поховання людей, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Крім того, планується надати матеріальну допомогу з нагоди свята.
Як і в попередні роки, очікуються народні гуляння, концерти, спортивні акції та інші розважальні заходи в парках Києва.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.
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