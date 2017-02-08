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Мешканців столиці попередили про підвищення температури до 37°

Завтра у Києві очікується сильна спека
За інформацією синоптиків, 3 серпня у Києві очікується сильна спека – температура повітря вдень підніметься до 35-37°.
Мешканців столиці попередили про підвищення температури до 37° Фото:facebook.com/kievcity.gov.ua

Також у четвер утримається суха спекотна погода, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що 2 і 3 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°.

Зазначимо, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.

 

 

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02 08 2017 15:50
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