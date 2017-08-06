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Сильна злива затопила Чернівці, - ВІДЕО

Ситуація в місті - під контролем комунальних служб
У Чернівцях через сильний дощ, який почався увечері 7 червня, підтоплено центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал.
Сильна злива затопила Чернівці, - ВІДЕО Фото: скріншот

Злива в місті почалася 7 червня приблизно о 19:00 і не вщухала майже до півночі. Протягом першої години опадів було підтоплено центральні вулиці міста, а також заблоковано рух автомобілів. Крім того, було підтоплено залізничний вокзал - вода крізь вхідні двері пройшла в зал очікування. Біля входу в будівлю рівень води місцями сягав понад півметра, а на залізничних коліях - більш ніж метр, повідомляє УНІАН.

Мер Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні до жителів назвав наслідки опадів стихійним лихом. Він зазначив, що, за даними Гідрометцентру, стихійним лихом вважається ситуація, коли випадає понад 30 мм опадів протягом 12 годин.

"Фактично, за 40 хвилин ми отримали на деяких ділянках міста понад 33 мм опадів. Це надзвичайна ситуація, це стихія, яка завдала шкоди нашому місту", - сказав Каспрук, додавши, що в місті в цілодобовому аварійному режимі працюють всі комунальні служби і ситуація в місті перебуває під їх контролем.

Крім того, за даними Гідрометцентру, протягом 8-9 червня в Чернівцях очікується підйом рівня води в річці Прут.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 12 разів виїжджали для надання допомоги людям, які постраждали від наслідків негоди.


Фото: cv.dsns.gov.ua

"Рятувальники прибирали повалені дерева з проїжджої частини, проводили роботи з відкачування води з будинків, а також надавали допомогу населенню в інших випадках", - наголошено в повідомленні.


Фото: cv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що 21-го травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.

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08 06 2017 16:37
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