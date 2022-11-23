CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВночі 23 листопада близько 4:08 неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0. Підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сильний землетрус магнітудою 6,0 стався неподалік Стамбулу
Собор Святої Софії. Фото: cont.ws
Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже – 17 км, повідомляє Daily Sabah.
Землетрус стався менш ніж через 10 днів після того, як країна провела загальнонаціональні навчання на випадок землетрусу з нагоди 23-ї річниці трагічного землетрусу в Дюздже 1999 року, який тривав 30 секунд і забрав життя 710 осіб.
Агентство з питань надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що епіцентр землетрусу магнітудою 5,9 знаходився в районі Гьоляка міста Дюздже і стався о 4:08 ранку, пізніше стамбульська обсерваторія переглянула магнітуду і визначила її на позначці шість.
Раніше 21 листопада Індонезію сколихнув землетрус: є постраждалі.
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23 11 2022 10:13 МЕДІА
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