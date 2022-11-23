Сильний землетрус магнітудою 6,0 стався неподалік Стамбулу

Вночі 23 листопада близько 4:08 неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0. Підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини.

Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже – 17 км, повідомляє Daily Sabah.

Землетрус стався менш ніж через 10 днів після того, як країна провела загальнонаціональні навчання на випадок землетрусу з нагоди 23-ї річниці трагічного землетрусу в Дюздже 1999 року, який тривав 30 секунд і забрав життя 710 осіб.

Агентство з питань надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що епіцентр землетрусу магнітудою 5,9 знаходився в районі Гьоляка міста Дюздже і стався о 4:08 ранку, пізніше стамбульська обсерваторія переглянула магнітуду і визначила її на позначці шість.