Нацкорпус: силовики блокують в'їзди до Києва, - ФОТО

Усе нібито через заплановані на вівторок, 17 жовтня, протести під стінами парламенту

У "Національному корпусі" заявляють про блокування в’їздів до Києва правоохоронцями та силовиками.

"Люди повідомляють, що в'їзди до столиці блокуються поліцією та нацгвардією. Причина – завтрашні протести, що планують провести люди під Верховною Радою", – йдеться у повідомленні політсили у Facebook.

"За словами очевидців, усі великі автомобілі перевіряються правоохоронцями на предмет, чи є всередині "хтось із мешканців регіонів, хто збирається протестувати проти влади". Історія повторюється", – додали в "Національному корпусі".



Фото: Національний корпус



Фото: Національний корпус



Фото: Національний корпус



Фото: Національний корпус

Нагадаємо, що 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".

Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.

15 жовтня в СБУ повідомили, що у Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження.

СБУ задокументувала факти пошуку зброї, у ході обшуків було вилучено гроші, комп’ютерну техніку та речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.