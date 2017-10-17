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Нацкорпус: силовики блокують в'їзди до Києва, - ФОТО

Усе нібито через заплановані на вівторок, 17 жовтня, протести під стінами парламенту
У "Національному корпусі" заявляють про блокування в’їздів до Києва правоохоронцями та силовиками.
Нацкорпус: силовики блокують в Фото: Національний корпус

"Люди повідомляють, що в'їзди до столиці блокуються поліцією та нацгвардією. Причина – завтрашні протести, що планують провести люди під Верховною Радою", – йдеться у повідомленні політсили у Facebook.

"За словами очевидців, усі великі автомобілі перевіряються правоохоронцями на предмет, чи є всередині "хтось із мешканців регіонів, хто збирається протестувати проти влади". Історія повторюється", – додали в "Національному корпусі".


Фото: Національний корпус


Фото: Національний корпус


Фото: Національний корпус


Фото: Національний корпус

Нагадаємо, що 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".

Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.

15 жовтня в СБУ повідомили, що у Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження.

СБУ задокументувала факти пошуку зброї, у ході обшуків було вилучено гроші, комп’ютерну техніку та речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру. 

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17 10 2017 01:05
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