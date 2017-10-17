Нацкорпус: силовики блокують в'їзди до Києва, - ФОТО
"Люди повідомляють, що в'їзди до столиці блокуються поліцією та нацгвардією. Причина – завтрашні протести, що планують провести люди під Верховною Радою", – йдеться у повідомленні політсили у Facebook.
"За словами очевидців, усі великі автомобілі перевіряються правоохоронцями на предмет, чи є всередині "хтось із мешканців регіонів, хто збирається протестувати проти влади". Історія повторюється", – додали в "Національному корпусі".
Фото: Національний корпус
Фото: Національний корпус
Фото: Національний корпус
Фото: Національний корпус
Нагадаємо, що 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.
На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".
Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.
15 жовтня в СБУ повідомили, що у Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження.
СБУ задокументувала факти пошуку зброї, у ході обшуків було вилучено гроші, комп’ютерну техніку та речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.
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