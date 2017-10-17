Силовики оточили урядовий квартал у зв'язку з протестними акціями

Планується, що на протести під ВР зберуться до 10 тис. людей

У вівторок зранку в Києві Національна гвардія і поліція оточили урядовий квартал.

Про це народний депутат України Мустафа Найєм (БПП) повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Доброго ранку. Весь квартал оточений щитами. Прохід на площу Конституції тільки через рамки. Будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом Нацгвардії і поліції", - написав нардеп.

"Від ранку у центрі столиці посилені заходи безпеки. Біля самої ВР близько 500 чоловік Нацгвардії, також працює поліція. У центрі частково перекриті вул. Грушевського, Інститутська, Липська, повністю перекриті вул. Лютеранська, Круглоуніверситетська, Городецького, Шовковична. До під’їзду до вул. Городецького з Європейської площі перевіряють автомобілі. Довкола ВР також стоять металеві рамки, людей перевіряють на наявність зброї та небезпечних речовин", - додала в ефірі "112 Україна" кореспондент.

Андрій Крищенко, начальник управління Нацполіції Києва, в ефірі "112 Україна" повідомив про те, що за різними оцінками, планується, що на протести під ВР зберуться до 10 тис. людей.

"До нас поступило кілька заявок проведення акцій під ВР, заявки про досить чисельну кількість людей, за різними оцінками, планується до 10 тис. людей під ВР. Крім цього, додаткові перекриття руху у зв’язку з офіційним візитом президента Мальти. На теперішній час 3,5 тис. правоохоронців, це і військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють громадський порядок у центрі міста. При ускладнені оперативної обстановки може задіяння додаткових сил", - повідомили в поліції.

Також Андрій Крищенко зазначив, що наразі заворушень і провокацій в урядовому кварталі немає.

"Заворушень і провокацій немає. Нами встановлена рамки металошукачів, детекторів для забезпечення безпеки громадян, які будуть. Та кількість металошукачів, рамок дає можливість нам за 2,5-3 години на футбольних матчах перевірять 50-55 тис. вболівальників, тому вони не зашкодять громадянам мирно пройти. А усі спекуляції прорватися через рамки, я вважаю, будуть свідомою провокацією, що поліція обмежує мирне зібрання", - додав Крищенко.

Нагадаємо, що 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".

Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.

15 жовтня в СБУ повідомили, що у Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження.

СБУ задокументувала факти пошуку зброї, у ході обшуків було вилучено гроші, комп’ютерну техніку та речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.