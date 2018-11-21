Силовики просять "євробляхарів" розблокувати дороги "по-хорошому": Аваков обіцяє діяти жорстко

Водночас, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявляє, що "ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших"

Поліція закликає водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

"В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи поліцейського примусу", - повідомляє прес-служба Нацполіції в середу.

Станом на середу поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

"Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори – жорстко", – написав очільник МВС Арсен Аваков у Twitter.

Нагадаємо, що вчора активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів. Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.