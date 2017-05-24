Силовики проводять більше 400 обшуків у податківців по всій Україні

Правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти літаками до Києва.

"На цей момент більше 1700 співробітників Нацполіції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається одномоментне затримання ряду людей, які зараз у зв'язку з необхідністю їх доставки в суд для обрання запобіжного заходу будуть доставляти авіатранспортом прямо сюди для вручення підозри тут і відправки їх до Печерського райсуду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу – арешту", – сказав головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, затримуються колишні перші топ-співробітники податкових органів часів Віктора Януковича, "які були прямо причетні до існування податкових майданчиків, вони ж програмні підприємства, вони ж транзитери для податкових ям".

Їм закидають нанесення збитку державі понад 96 млрд гривень.

До 11:30 за київським часом були затримані 23 підозрюваних, у тому числі колишні начальники управлінь Міндходов в Дніпропетровської та Луганської областей, колишній глава податкової за АР Крим, кілька керівників податкової інспекції Києва, заступники глави податкової по Полтавській області, заступник начальника управління Міндоходов по Харківській області, два колишніх начальника податкової по Харківській області (Андрій Роздайбіда і Станіслав Денисюк), інформує "LB.ua".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що це найбільша антикорупційна операція в історії України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України в суботу, 13 травня, повідомила про затримання начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.