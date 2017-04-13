Силовики проводять обшуки в кримських татар у Бахчисараї
"Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаєва, які проживають в 6 і 7 мікрорайонах", - повідомляє журналіст каналу ATR Шевкет Наматуллаєв у своєму Facebook.
"Сусідам силовики мету свого, настільки раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСиками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору "законній" вимозі поліцаїв", - повідомив він.
"Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали, запхавши у автозак, і відвезли, швидше за все, до місцевого відділення поліції", - додав він.
Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.
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