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Силовики проводять обшуки в кримських татар у Бахчисараї

Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали, запхавши у автозак
У Криму ФСБ (Федеральна служба безпеки) проводить обшуки у Кримських татар в Бахчисараї.
Силовики проводять обшуки в кримських татар у Бахчисараї Фото: sharij.net

"Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаєва, які проживають в 6 і 7 мікрорайонах", - повідомляє журналіст каналу ATR Шевкет Наматуллаєв у своєму Facebook.

"Сусідам силовики мету свого, настільки раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСиками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору "законній" вимозі поліцаїв", - повідомив він.

"Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали, запхавши у автозак, і відвезли, швидше за все, до місцевого відділення поліції", - додав він.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.

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13 04 2017 09:58
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