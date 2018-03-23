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Силовики прийшли на базу полку "Азов" на заводі АТЕК

На території заводу проводять слідчі дії
Спецпризначенці Нацполіції вранці в п'ятницю прийшли на базу партії "Національний корпус" і полку Нацгвардії "Азов" на території покинутого машинобудівного заводу "АТЕК" біля станції метро "Святошин" у Києві.
Силовики прийшли на базу полку "Азов" на заводі АТЕК Фото: скрін

Як видно на відео, оприлюдненому у Facebook "Нацкорпусу", біля входу на завод стоять близько 10 силовиків у масках і зі зброєю. За словами одного із силовиків, правоохоронці проводять на території заводу слідчі дії.

Поліція нікого на "АТЕК" не пускала, поки не прийшов нардеп і лідер полку "Азов" Андрій Білецький. Разом з ним на територію заводу прорвалися близько 20 його прихильників. Правоохоронці не відкривали вогонь.

Нагадаємо, в січні 2016 року між "Азовом" і адміністрацією ЗАТ "АТЕК" був укладений договір про оренду всієї території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу.

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23 03 2018 09:50
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