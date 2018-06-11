Силовики прийшли з обшуками до квартир Кільчицької та матері загиблої Бережної

Бережна пов'язує спроби обшуку з підготовкою мітингу до Дня визволення Києва

Представники силових структур у вівторок здійснюють обшуки у квартирах екс-заступниці мера Києва Ірени Кільчицької та матері загиблої, колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної, Олени.

За словами правоохоронців, вони шукають докази сепаратистської діяльності зазначених осіб, інформує "112 Україна".

Сама Бережна підтвердила факт присутності співробітників СБУ під дверима власної квартири.

"На цю хвилину двері моєї квартири виламують працівники СБУ, вони також влаштовують обшуки в усіх, хто брав участь у підготовці сьогоднішнього мітингу біля пам'ятника легендарного полководця - генерала Миколи Ватутіна", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Судячи з відео, виламати двері квартири Бережної рятувальники, які прибули на допомогу силовикам, поки не змогли.

Нагадаємо, що колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.