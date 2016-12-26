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ДФС і поліція заблокували роботу 95 АЗК "БРСМ-Нафта"

Мережа "БРСМ-Нафта" налічує близько 166 АЗС
Державна фіскальна служба і поліція блокують роботу близько 95 автозаправних комплексів (АЗК) "БРСМ-Нафта".
ДФС і поліція заблокували роботу 95 АЗК "БРСМ-Нафта" Фото: vse-sto.com.ua

"Закрито близько 95 АЗК. Всюди розставлені представники поліції, Нацгварліі і ГФС", - повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу мережі Олександр Мельничук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Мережа "БРСМ-Нафта" налічує близько 166 АЗС в різних регіонах України.

Мережа заправок "БРСМ-Нафта" була створена ще в середині 90-х років, але пік зростання її автозаправної мережі припав на 2010-2013 роки. Ці успіхи пов'язують з ім'ям Едуарда Ставицького, міністра енергетики та вугільної промисловості при Вікторі Януковичі.

Нагадаємо, що в рамках справи про ухилення від сплати податків 250 працівників Генпрокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в групі компаній "БРСМ-Нафта".

8 червня минулого року на території нафтобази "БРСМ-Нафта" на Київщині сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив СБУ розслідувати незаконність розміщення поблизу військової частини нафтобази "БРСМ-Нафта".

В свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що одну з кримінальних справ міністерства щодо БРСМ - про виробництво контрафактного бензину - закрили у жовтні 2014 року.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид" у зв'язку з пожежею на території нафтобази "БРСМ-Нафта"

Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), прокуратурі та Міністерству юстиції підготувати цивільний позов проти керівництва "БРСМ-Нафти" щодо відшкодування державі збитків від пожежі на нафтобазі під Васильковом.

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26 12 2016 16:55
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