ДФС і поліція заблокували роботу 95 АЗК "БРСМ-Нафта"

Державна фіскальна служба і поліція блокують роботу близько 95 автозаправних комплексів (АЗК) "БРСМ-Нафта".

"Закрито близько 95 АЗК. Всюди розставлені представники поліції, Нацгварліі і ГФС", - повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу мережі Олександр Мельничук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Мережа "БРСМ-Нафта" налічує близько 166 АЗС в різних регіонах України.

Мережа заправок "БРСМ-Нафта" була створена ще в середині 90-х років, але пік зростання її автозаправної мережі припав на 2010-2013 роки. Ці успіхи пов'язують з ім'ям Едуарда Ставицького, міністра енергетики та вугільної промисловості при Вікторі Януковичі.

Нагадаємо, що в рамках справи про ухилення від сплати податків 250 працівників Генпрокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в групі компаній "БРСМ-Нафта".