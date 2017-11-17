Силовики затримали декількох соратників Саакашвілі в Києві, - ОНОВЛЕНО
"Сорок хвилин тому з дому в Києві викрали грузинського журналіста, співробітника одного з найпопулярніших грузинських телеканалів, у нього була акредитація і всі документи для перебування в Україні. Його закували в наручники, вдягли мішок на голову і відвезли в невідомому напрямку", - заявив Саакашвілі у Facebook, а у Twitter уточнив, що це Тамаз Шашвіашвілі, журналіст грузинської телекомпанії "Руставі-2".
Також, за словами Саакашвілі, разом Шашвіашвілі затримали двох його друзів.
Юрій Дерев'янко у Facebook пише, що в центрі Києва затримали і відвезли в невідомому напрямку грузинського добровольця АТО Вано Надірадзе. Він також уточнює, що раніше в п'ятницю невідомі викрали з квартири двох грузинських журналістів і охоронця.
Дерев'янко виклав відео затримання Надірадзе.
Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе пише у Facebook, що ім'я ще одного затриманого - Зураб Цинцадзе.
Оновлення. Викрадених громадян Грузії Тамаза Шавшишвілі, Зураба Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамуку Абшидзе привезли до аеропорту "Київ", щоб видворити за межі країни, повідомляє "Українська правда" з посиланням на нардепа Юрія Дерев'янко.
"Прізвища викрадених: Тамаз Шавшишвілі, Зураб Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамука Абшидзе", - повідомив він.
"Ми зараз а аеропорту "Жуляни", бо маємо інформацію, що цих чотирьох осіб привезли сюди, що вони вже тут і що їх зараз хочуть завантажити, саме завантажити, в один із літаків Нацгвардії і незаконно депортувати", - додав Дерев'янко.
За його словами, цих людей схопили, у чому були, "одягли мішки на голови і навіть невідомо, чи є в них з собою хоч якісь документи".
"У Вано, який був героєм війни грузинсько-російської і добровольцем у складі батальйону "Донбас" українсько-російської війни, у нього є ухвала суду про заборону депортації з України", - сказав нардеп.
Дерев'янко наголосив, що навіть якщо є рішення міграційної служби про те, щоб людина покинула територію України, то таке рішення по закону може оскаржуватися.
"По закону є 5 днів на оскарження такого рішення. Очевидно, що сьогодні бандити, які за командою Порошенка це роблять, вони нехтують правом на судовий захист громадян і діють за принципом "викинути людину, як собаку, а потім хай іде в український суд, якщо зможе, і пробує судитися", - наголосив Дерев'янко.
За його словами, поліції повідомили про викрадення чотирьох осіб.
"Наразі на місці злочинів працюють слідчо-оперативні групи. І у квартирі, в кафе", - підсумував нардеп.
Раніше Саакашвілі заявляв про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо Шавшишвілі. В одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.
Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.
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