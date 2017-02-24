Силовики затримали двох шахраїв, що видурили 33 млн гривень

За ніби то вирішення питання відшкодування ПДВ

Працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.

Про це у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

"ГСУ ГПУ разом з управлінням К СБУ на гарячому затримали двох осіб (один з яких колишні й працівник ДФС), які заволоділи коштами ТОВ у розмірі 33 млн грн за ніби то вирішення питання відшкодування ПДВ", - написав він.

Луценко зазначив, що зловмисники обіцяли підприємцям за цю суму домовитися із Офісом великих платників ДФС.

Нагадаємо, що у січні слідчі Генеральної прокуратури затримали помічника депутата-"радикала" Олексія Бевзюка за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини. За повідомленням ГПУ усього Бевзюк отримав 15 тис. грн за кришування грального бізнесу в листопаді, грудні і січні.