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Силовики затримали контрактника, який вступив у ЗСУ після служби в "ДНР", - ВІДЕО

Чоловік служив у частині, залученій в ООС
Співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.
Силовики затримали контрактника, який вступив у ЗСУ після служби в "ДНР", - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

"В результаті проведеної спецоперації затримано жителя Херсонської області, який в 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань і заступив на службу в штаб "ДНР" в місті Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області", - повідомляє штаб ООС.

До липня 2014 року з початком визволення українських міст від проросійських бандформувань, затриманий залишив службу в "ополченні Новоросії" і повернувся в Херсонську область.

"Пізніше з метою уникнення покарання молодий чоловік був призваний за мобілізацією у Збройні сили України і надалі уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена в операцію Об'єднаних сил", - повідомляють військові.

Згідно з повідомленням, оперативники військової контррозвідки викрили і деякий час тримали колишнього бойовика під контролем.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція статті передбачає від двох до 15 років позбавлення волі.

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07 07 2018 13:12
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