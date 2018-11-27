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Силовики затримали киянина, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву

За матеріалами слідства, саме цей чоловік застосував газовий балончик проти охоронця Анріївської церкви
Правоохоронці викрили зловмисника, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву.
Силовики затримали киянина, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці", –  повідомляє 27 листопада прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що 27 листопада 2018 року за погодження з місцевою прокуратурою слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України

Як повідомило "Українській правді" джерело в прокуратурі, за матеріалами слідства, саме цей чоловік застосував газовий балончик проти охоронця Анріївської церкви.

"Чоловік, який охороняв будівлю, його упізнав", – додав співрозмовник УП.

В свою чергу поліція Києва повідомляє, що в помешканні затриманого працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг.

"Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере й ому міру запобіжного заходу", – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зазначається, що наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину.

За вчинене правопорушення передбачено від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вранці 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.

 

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27 11 2018 19:56
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