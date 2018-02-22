Сили Асада обстрілюють анклав повстанців під Дамаском: 400 загиблих за п'ять днів

За останні п'ять днів в обложеній Східній Гуті в передмісті Дамаска в результаті обстрілів та авіаударів з боку сирійської армії і її союзників загинули понад 400 осіб.

"За п'ять днів повітряних бомбардувань і інтенсивного артилерійського вогню з боку режиму і російських союзників були вбиті 403 мирні жителі, в тому числі 95 дітей", - повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, інформує Al Arabiya.

За даними Сирійського центру, під час обстрілу майже 2000 осіб отримали поранення.

Проурядові сили, включаючи російську авіацію, обстрілюють анклав повстанців Східна Гута під Дамаском з вечора неділі, 18 лютого.

Раніше повідомлялося, що за чотири дні загинули близько 300 осіб, понад 60 з яких - діти. Щонайменше 1400 осіб отримали поранення.