Сили АТО відбили атаку бойовиків біля Попасної

Спочатку вночі близько 2-ї години бойовики обстріляли позиції сил АТО. Потім вдень відбулися дві короткі провокації

Минулої доби на луганському напрямку відбулося бойове зіткнення між українськими військовими і бойовиками в районі Новозванівки, що поблизу Попасної.

Спочатку вночі близько 2-ї години бойовики обстріляли позиції сил АТО. Потім вдень відбулися дві короткі провокації.

"Зрештою група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку. При цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталось близько 16 години дня", - повідомив на брифінгу 31 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало", - додав речник АТО.

"Обидві атаки в цілому тривали близько 50 хвилин. Українські війська при цьому втрат не зазнали", - резюмував полковник.

Загадом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.