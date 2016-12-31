Сили АТО відбили атаку бойовиків біля Попасної
Спочатку вночі близько 2-ї години бойовики обстріляли позиції сил АТО. Потім вдень відбулися дві короткі провокації.
"Зрештою група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку. При цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталось близько 16 години дня", - повідомив на брифінгу 31 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна спроба ворожого наступу, що закінчилася для ворога також невдало", - додав речник АТО.
"Обидві атаки в цілому тривали близько 50 хвилин. Українські війська при цьому втрат не зазнали", - резюмував полковник.
Загадом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
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