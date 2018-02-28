Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі

Бійці підкреслюють, що днями лави бойовиків поповнили новобранці
Волонтери опублікували відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.
Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі Фото: gettyimages.com

Відео бою оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим".

Українські бійці заявляють, що у них стріляють саме кадрові російські військові. Солдати кажуть, що впізнають їх за манерою пострілів.

"Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї "зеленки" метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали.

Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, "трійка" ДРГ підповзає і починає "кошмарити", – розповідають військові.

Бійці підкреслюють, що днями лави бойовиків поповнили новобранці.

"Взводний розповідає, що окупанти воюють останнім часом із особливим завзяттям", – йдеться у повідомленні.

"На цій ділянці часто важко чекати розпорядження про прийняття бою. Бойовики криють наші позиції артою та луплять з "бех". Але щойно в ефірі звучить наказ – тут таке світлове шоу починається. Чутно та видно від Горлівки до Бахмута", – підсумовує взводний.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2018 06:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.