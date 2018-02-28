Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі
Відео бою оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим".
Українські бійці заявляють, що у них стріляють саме кадрові російські військові. Солдати кажуть, що впізнають їх за манерою пострілів.
"Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї "зеленки" метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали.
Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, "трійка" ДРГ підповзає і починає "кошмарити", – розповідають військові.
Бійці підкреслюють, що днями лави бойовиків поповнили новобранці.
"Взводний розповідає, що окупанти воюють останнім часом із особливим завзяттям", – йдеться у повідомленні.
"На цій ділянці часто важко чекати розпорядження про прийняття бою. Бойовики криють наші позиції артою та луплять з "бех". Але щойно в ефірі звучить наказ – тут таке світлове шоу починається. Чутно та видно від Горлівки до Бахмута", – підсумовує взводний.
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