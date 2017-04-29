Сили АТО збили російський безпілотник під Волновахою, – ФОТО
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Силами АТО під Волновахою Донецької області вчора було збито безпілотник – тип "Орлан". Правоохоронці встановили, що БПЛА був російського виробництва", – йдеться в повідомленні.
У районі Красногорівки Донецької області також було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, в зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.
На репетиції "параду" в окупованій Донецькій області помітили російську зброю.
Матеріали, які засвідчили причетність Росії до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою, що стався 13 січня 2015 року і спричинив загибель 12 людей, направлено до суду в Гаазі.
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