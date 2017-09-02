Сили АТО збили ворожий безпілотник, - ФОТО

Безпілотник збили зі стрілецької зброї, наразі фахівці досліджують його

Українські військові збили безпілотник, який може належати збройним силам Російської Федерації.

Згідно з інформацією, дрон помітили у небі неподалік лінії зіткнення 8 лютого о 19:00, - повідомляє прес-центр АТО

"Після ідентифікації об’єкту та отримання підтвердження, що літальний об’єкт не належить ані силам АТО, ані міжнародним організаціям, що здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення", - зазначили у прес-центрі.

У штабі АТО уточнили, що безпілотник збили зі стрілецької зброї, наразі фахівці досліджують його.

"За попередніми даними, аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, поставлені в Україну зі США безпілотники вартістю у мільйони доларів виявилися беззахисними перед глушилками і зломом.