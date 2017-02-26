Армія Іраку відбила в терористів "Ісламської держави" перший район західного Мосула

Сили спецпризначення федеральної поліції Іраку відбили у бойовиків "Ісламської держави" перший район у західній частині Мосула.

Сили Іраку взяли під контроль район Тяран. Зазначається, що це перший район, який Іраку вдалось захопити у західній частині міста з початку операції зі звільнення заходу Мосула, - повідомляє Associated Press.

За словами представника федеральної поліції, ісламісти використовували проти іракських силовиків щонайменше 10 керованих смертниками замінованих автомобілів. Однак більшість з них були підірвані раніше, аніж дісталися цілі.

Вибух останньої машини поранив 5 поліцейських, ще двоє загинули.

Також зазначається, що силам Іраку вдалося захопити двох бойовиків, один з яких виявився іракцем, інший — іноземцем, що говорить російською.

Нагадаємо, у ході наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані