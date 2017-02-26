Армія Іраку відбила в терористів "Ісламської держави" перший район західного Мосула
Сили Іраку взяли під контроль район Тяран. Зазначається, що це перший район, який Іраку вдалось захопити у західній частині міста з початку операції зі звільнення заходу Мосула, - повідомляє Associated Press.
За словами представника федеральної поліції, ісламісти використовували проти іракських силовиків щонайменше 10 керованих смертниками замінованих автомобілів. Однак більшість з них були підірвані раніше, аніж дісталися цілі.
Вибух останньої машини поранив 5 поліцейських, ще двоє загинули.
Також зазначається, що силам Іраку вдалося захопити двох бойовиків, один з яких виявився іракцем, інший — іноземцем, що говорить російською.
Нагадаємо, у ході наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані
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