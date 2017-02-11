Син Авакова назвав суд над ним "спробою політичного тиску на батька"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією - це спроба політичного тиску на мого батька", - стверджує Олександр Аваков.
Він підкреслив, що не отримував грошей з держбюджету.
"Ні я, ні підприємницькі структури, які мають відношення до мене або нашої сім'ї, ніколи не отримували ні копійки з держбюджету, а тим більше - бюджету МВС. Це наша принципова позиція", - написав він.
Син міністра МВС впевнений, що зможе захистити своє ім'я та довести свою невинність.
Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
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