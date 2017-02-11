Син Авакова назвав суд над ним "спробою політичного тиску на батька"

Він підкреслив, що не отримував грошей з держбюджету

Син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр назвав "справу рюкзаків" "спробою політичного тиску на батька".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією - це спроба політичного тиску на мого батька", - стверджує Олександр Аваков.

Він підкреслив, що не отримував грошей з держбюджету.

"Ні я, ні підприємницькі структури, які мають відношення до мене або нашої сім'ї, ніколи не отримували ні копійки з держбюджету, а тим більше - бюджету МВС. Це наша принципова позиція", - написав він.

Син міністра МВС впевнений, що зможе захистити своє ім'я та довести свою невинність.