Син депутата Попова пішов під суд
Поліція нагадує, що розбій стався в Оболонському районі Києва. У магазин забігли двоє людей в балаклавах, які, погрожуючи пістолетом, забрали з каси 2500 гривень. Одного з грабіжників затримали на місці продавчині з перехожими, його товариш з грошима попався поліцейським через 20 хвилин, - повідомляють на сайті столичної поліції.
Справу розслідували за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу - розбій. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
Нагадаємо, що син нардепа Ігоря Попова Богдан і його спільник були затримані за підозрою в пограбуванні магазину в Києві на Оболоні. За інформацією поліції, погрожуючи продавцям і відвідувачам зброєю, зловмисники забрали з каси 2500 грн.
Згодом двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", повідомили про підозру в розбої.
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