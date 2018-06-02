Син депутата Попова пішов під суд

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за розбій

Обвинувальний акт проти Богдана Попова, неповнолітнього сина народного депутат Ігоря Попова, який у листопаді минулого року разом з товаришем пограбував магазин у Києві, передано до суду.

Поліція нагадує, що розбій стався в Оболонському районі Києва. У магазин забігли двоє людей в балаклавах, які, погрожуючи пістолетом, забрали з каси 2500 гривень. Одного з грабіжників затримали на місці продавчині з перехожими, його товариш з грошима попався поліцейським через 20 хвилин, - повідомляють на сайті столичної поліції.

Справу розслідували за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу - розбій. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, що син нардепа Ігоря Попова Богдан і його спільник були затримані за підозрою в пограбуванні магазину в Києві на Оболоні. За інформацією поліції, погрожуючи продавцям і відвідувачам зброєю, зловмисники забрали з каси 2500 грн.

Згодом двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", повідомили про підозру в розбої.