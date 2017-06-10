Син екс-заступника міністра енергетики продавав вугілля з окупованого Донбасу Польщі

Співвласником польської компанії Doncoaltrade, яка продавала в Польщу вугілля з ОРДЛО, є Роман Зюков – син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів Юлії Тимошенко Юрія Зюкова.

Відповідна інформація міститься в реєстрі підприємств Польщі.

Згідно з документом, Роману Зюкову належить 40% акцій вартість 4 тисячі злотих, у той час як Олександр Мельничук, який певний час був заступником "міністра" палива, енергетики і вугільної промисловості так званої "ЛНР" має 60% акцій.

Нагадаємо, що Зюков був радником прем'єра Володимира Гройсмана. Прем'єр-міністр попросив СБУ розібратися, чи дійсно радник міністра енергетики Ігоря Насалика Юрій Зюков пов'язаний з бойовиками "ЛНР".

Водночас, в тоді заявили, що СБУ не має інформації щодо причетності Зюкова до "ЛНР".

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик представив на засіданні громадської ради відомства свого радника Юрія Зюкова, який працював першим заступником міністра енергетики Юрія Продана, який очолював міністерство в першому Кабміні Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Зюков обіймав посаду першого заступника міністра енергетики з квітня 2014 року по березень 2015 року. На аналогічній посаді він працював також у період 2006-2007 років. Після свого звільнення у 2015 році Зюков "засвітився" в якості заступника міністра енергетики у так званій "ЛНР".

За інформацією луганських ЗМІ, Юрій Зюков володіє мережею приватних шахт (близько 40 лише в Луганській області), а також Свердловською збагачувальної фабрикою "Дар'ївська", Ровеньківською нафтобазою, АЗС, елітним рестораном "Мангал" в місті Ровеньки, рестораном "Драхтен" у Луганську. Зюкова вважають бізнес-партнером Наталії Королевської.

Зюков - колишній депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів. У 2009 році рідтримав кандидата на посаду президента України Юлію Тимошенко, був її довіреною особою, за що був виключений з Партії регіонів. Через це у 2010 році був змушений виїхати з України - через "вал кримінальних справ", як він сам розповідав.

У вересні 2016 року Юрій Зюков хрестив онучку Тимошенко Єву-Марію.



Скріншот з "1+1"



Скріншот з "1+1"