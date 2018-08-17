Син Грицака став заступником прокурора Полтавської області

Раніше Олег Грицак працював у військовій прокуратурі

Сина керівника Служби безпеки України Василя Грицака Олега призначили заступником прокурора Полтавської області.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

До цього призначення Олег Грицак обіймав посаду заступника прокурора Святошинського району Києва, після чого перевівся до військової прокуратури Центрального регіону України, а також працював заступником начальника управління в кримінальному провадженні в прокуратурі Київської області.

У попередніх деклараціях син Грицака вказував автомобілі Land Rover і Mercedes-Benz CLK 240.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подарував своєму старшому синові, депутату Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексію 1,1 млн гривень готівкою та частину прав на житловий будинок.