Внук покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, син його доньки Гульнари, ‎яку на батьківщині звинувачують у численних зловживаннях владою і розкраданні сотень ‎мільйонів доларів, заявляє, що його матір обмовили.‎

За його словами, приписувані їй активи - у справі фігурує 2 млрд доларів - насправді їй не ‎належать, а багато людей, які досі перебувають при владі в Узбекистані, мають значно більші ‎статки., повідомляє ВВС‎.

Місце перебування самої Гульнари Карімової донедавна залишалося невідомим. Кілька разів ‎регіональні ЗМІ навіть повідомляли про її смерть, проте діти Гульнари переконували, що їхня ‎матір перебуває під домашнім арештом у Ташкенті.‎

У вівторок, 1 серпня, Іслам Карімов-молодший отримав судовий документ, датований 3 липня, у ‎якому йдеться, що його матір Гульнару перевели до в'язниці - вочевидь, також у Ташкенті. ‎Перевірити справжність цього документу наразі неможливо.‎



Фото: ВВС

У інтерв'ю Узбецькій службі ВВС Іслам Карімов-молодший закликав владу країни дати ‎можливість захистити себе за законом. "Дайте їй розповісти її версію, - завив він у інтерв'ю. - ‎Вони так бояться моєї матері, не тільки її голосу, а й інформації, якою вона володіє".