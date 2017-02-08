Син Гульнари Карімової каже, що звинувачення щодо його матері неправдиві
За його словами, приписувані їй активи - у справі фігурує 2 млрд доларів - насправді їй не належать, а багато людей, які досі перебувають при владі в Узбекистані, мають значно більші статки., повідомляє ВВС.
Місце перебування самої Гульнари Карімової донедавна залишалося невідомим. Кілька разів регіональні ЗМІ навіть повідомляли про її смерть, проте діти Гульнари переконували, що їхня матір перебуває під домашнім арештом у Ташкенті.
У вівторок, 1 серпня, Іслам Карімов-молодший отримав судовий документ, датований 3 липня, у якому йдеться, що його матір Гульнару перевели до в'язниці - вочевидь, також у Ташкенті. Перевірити справжність цього документу наразі неможливо.
Фото: ВВС
У інтерв'ю Узбецькій службі ВВС Іслам Карімов-молодший закликав владу країни дати можливість захистити себе за законом. "Дайте їй розповісти її версію, - завив він у інтерв'ю. - Вони так бояться моєї матері, не тільки її голосу, а й інформації, якою вона володіє".
Карімов-молодший також заявив, що його матері сказали, що вона залишилася живою тільки через те, що вивезла із країни електронні носії із інформацією перед тим, як зникнути.
Він каже, що заяви і свідчення проти його матері - сфальсифіковані.
"Я знаю точно, що ця захмарна сума (2 млрд доларів. - Ред.) немає жодних доказів, а крім того вона перебільшена у кілька разів. Все, що було можливо, - від усіх міністрів, від наших родичів - все додали до неї: її засудять, а всі залишаться чистими і продовжать працювати", - заявив він.
Нагадаємо, Карімову арештували 28 липня. Їй пред'явлено звинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу.
22 листопада узбецький сайт "Центр-1" повідомив із посиланням на власні джерела про смерть доньки першого президента Узбекистану Гульнари Карімової.
Пізніше російські сайти спростували цю інформацію, посилаючись на свої джерела. Підтвердженої інформації поки немає.
Згодом син Карімової заявив, що повідомлення про її смерть є "лише чутками".
Гульнару Карімову називали можливою наступницею президента Узбекистану, однак у 2012 році вона стала фігуранткою низки корупційних скандалів.
Про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який правив країною майже 27 років, офіційно повідомили 2 вересня. Перед цим у ЗМІ з'являлися повідомлення із підтвердженням та спростуванням інформації про його смерть, а прем'єр-міністр Туреччини навіть висловив свої співчуття ще до публічного оголошення про смерть Карімова. Апарат президента Узбекистану до останнього спростовували інформацію про його смерть.
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