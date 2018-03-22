Син Каддафі заявив, що в нього є докази провини Саркозі

Сейф аль-Іслам Каддафі заявив про те, що володіє доказами провини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії в 2007 році.

Каддафі готовий дати свідчення, передає Africa News.

"Я говорю, що в мене є вагомі докази проти Саркозі, й я все ще не виступав свідком у цій справі, як і колишній глава лівійської розвідки Абдулла Сенуссі, в якого є запис першої зустрічі Саркозі а Каддафі в Тріполі до початку виборчої кампанії", - заявив Каддафі.

Раніше повідомлялося, що колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році, в тому числі з коштів покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Нагадаємо, що 21 березня у Франції завершили допит колишнього президента Ніколя Саркозі. Допит Саркозі тривав два дні - 20 та 21 березня з перервою на відпочинок. Наразі відомо, що Саркозі відпустили з-під варти.

Розслідування можливих порушень при фінансуванні виборчої кампанії Саркозі в 2007 році, в тому числі щодо залучення коштів від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, триває у Франції з 2013 року.