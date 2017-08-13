Син Мадуро пригрозив Трампу "захопити Білий дім"
На такі дії Мадуро-молодший готовий піти, якщо президент США Дональд Трамп вирішить протистояти конфлікту в країні військовим шляхом, повідомляє Reuters.
"Займайтеся своєю справою і вирішуйте свої проблеми, містер Трамп! Якщо на Венесуелу нападуть, ми прийдемо з гвинтівками в Нью-Йорк. Ми атакуватимемо Білим будинок", - сказав Мадуро-молодший, виступаючи перед Установчими зборами.
Як відомо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 11 серпня, попередив Венесуелу про можливість військового втручання.
Кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.
2 серпня у Венесуелі двох лідерів опозиції Леопольдо Лопеса і Антоніо Ледесма забрали з дому співробітники спецслужби SEBIN, в той час як вони вже відбували домашній арешт.
Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом.
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