Син Шуфрича збив людину на пішохідному переході

Нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України

У центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

ДТП було скоєно на автомобілі марки Bentley, який не належав синові народного депутата, а був узятий напрокат. Про інцидент написали у прес-службі депутата Нестора Шуфрича.

"За попередньою інформацією, на вулиці Шота Руставелі безпосередньо на пішохідному переході або поблизу нього з можливим перевищенням швидкості Нестором-молодшим було скоєно наїзд на пішохода, 31-річного чоловіка, внаслідок чого той отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови, ступінь яких встановлюється", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі депутата зауважують, що Нестор Шуфрич-молодший "не залишав місце події, відразу вступив в контакт з поліцією і почав давати пояснення". Стверджується також, що він "добровільно в супроводі адвоката і брата Олександра пройшов наркологічну експертизу, яка показала повну відсутність алкоголю, що було зафіксовано відеозйомкою".

"Депутатом Нестором Шуфричем дано розпорядження надати максимальну допомогу потерпілому, забезпечити найвищий рівень медичного забезпечення, а в разі тимчасової втрати працездатності або інших негативних наслідків того, що сталося забезпечити компенсацію, в тому числі за принесену моральну шкоду", – йдеться в повідомленні.

Один зі свідків написав, що потерпілий отримав важкі травми.

"В очікуванні свідків людина, що представилася представником слідчої групи, погрожувала нашій фотофіксації. Документи надавати відмовився. Почали вирішувати з поліцією, яка його затримала і перевіряє наразі по базі, поводиться досить дивно. Намагаємось знімати і фіксувати", - написав Кирило Шведов у Facebook.

Згодом він додав, що свідчення підписано, а "братки, що під‘їхали за 5 хвилин, зрозуміли, що запізно, і звалили"

При цьому Нестор Шуфрич заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України і буде перебувати в Києві і області, для чого їм добровільно здадуть всі документи, що дозволяють виїзд за кордон.