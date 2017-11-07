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Син Трампа знав, що до компромату проти Клінтон причетна Росія, - NYT

Адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас заявив, що його клієнт не зробив нічого протизаконного і готовий співпрацювати зі слідством
Дональд Трамп-молодший знав, що компромат на кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон пов'язаний з Росією.
Син Трампа знав, що до компромату проти Клінтон причетна Росія, - NYT Фото: nytimes.com

У червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталя Весельніцька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії, інформує The New York Times.

Перед зустріччю Трамп-молодший отримав лист від колишнього британського журналіста Роба Голдстоуна, який допоміг організувати зустріч. У листі він попереджав, що джерелом цього компромату була російська влада.

Голдстоун підтвердив Associated Press, що організував зустріч на прохання російського бізнесмена і співака Еміна Агаларова. За словами колишнього журналіста, Весельніцька обіцяла надати інформацію "про незаконні внески в передвиборний фонд Національного комітету Демократичної партії". Однак на зустрічі підняла іншу тему, а Трамп-молодший відмовився продовжити спілкування.

Адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас заявив, що його клієнт не зробив нічого протизаконного і готовий співпрацювати зі слідством.

США неодноразово звинувачували Росію у втручанні в президентські вибори. Зокрема, на думку американської сторони, російські хакери атакували сервери передвиборного штабу кандидата Демократичної партії Гілларі Клінтон. У свою чергу, Росія відкидає всі звинувачення щодо втручання у вибори президента США.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.

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