Син Трампа знав, що до компромату проти Клінтон причетна Росія, - NYT
У червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталя Весельніцька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії, інформує The New York Times.
Перед зустріччю Трамп-молодший отримав лист від колишнього британського журналіста Роба Голдстоуна, який допоміг організувати зустріч. У листі він попереджав, що джерелом цього компромату була російська влада.
Голдстоун підтвердив Associated Press, що організував зустріч на прохання російського бізнесмена і співака Еміна Агаларова. За словами колишнього журналіста, Весельніцька обіцяла надати інформацію "про незаконні внески в передвиборний фонд Національного комітету Демократичної партії". Однак на зустрічі підняла іншу тему, а Трамп-молодший відмовився продовжити спілкування.
Адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас заявив, що його клієнт не зробив нічого протизаконного і готовий співпрацювати зі слідством.
США неодноразово звинувачували Росію у втручанні в президентські вибори. Зокрема, на думку американської сторони, російські хакери атакували сервери передвиборного штабу кандидата Демократичної партії Гілларі Клінтон. У свою чергу, Росія відкидає всі звинувачення щодо втручання у вибори президента США.
Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.
Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків