Син Трампа зустрічався з юристом з Росії щоб отримати компромат на Клінтон
9 червня 2016 року - за декілька місяців до перемоги Трампа на президентських виборах - його син Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер і тодішній голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з юристом Наталією Весельницькою, яка, за даними видання, "пов'язана з Кремлем", - повідомляє New York Times.
Дональд Трамп-молодший підтвердив, що зустріч відбулася. Таким чином, на цей момент зустріч із Весельницькою в "Трамп-тауер" - перша підтверджена приватна зустріч російського громадянина з людьми з ближнього кола Дональда Трампа.
У поширеній у неділю заяві Дональд Трамп-молодший повідомив, що знайомий запропонував йому зустрітися з людиною, котра володіла інформацією, що "могла виявитися корисною для кампанії".
"Перед зустріччю я не знав її імені. Я попросив Джареда [Кушнера] і Пола [Манафорта] приєднатися, однак нічого їм не сказав про предмет зустрічі", - заявив він.
"Після обміну люб'язностями жінка повідомила, що в неї є інформація про те, що якісь пов'язані з Росією особи фінансують Національний комітет Демократичної партії і підтримують Клінтон. Її заяви були розпливчастими, невизначеними і містили мало сенсу. Ніякої додаткової інформації вона не надала", - сказав син президента США.
Потім Весельницька почала розмову про програму всиновлення російських дітей американцями.
"Стало зрозуміло, що це і було справжньою метою бесіди, а обіцянки надати потенційно корисну інформацію були просто приводом", - сказав Дональд Трамп-молодший.
Весельницька підтвердила факт зустрічі, але заявила, що під час неї "не обговорювали президентської кампанії".
Представник Дональда Трампа повідомив, що президент США нічого не знав про зустріч людей з його команди з Весельницькою і не був присутній на ній.
Нагадаємо, твердження про змову між командою Трампа і російською владою під час американської передвиборної кампанії переслідують нового президента США всі перші п'ять місяців його перебування на цій посаді.
У цей час і ФБР, і конгрес США розслідують можливе втручання Росії в президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали будь-які члени команди Трампа в змову з Кремлем.
Нагадаємо, на виборах президента США, які відбулися 8 листопада, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набрала на понад 2 млн голосів виборців більше, аніж кандидат від "Республіканців" Дональд Трамп.
Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.
Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.
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