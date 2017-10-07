Син Трампа зустрічався з юристом з Росії щоб отримати компромат на Клінтон

Син Дональда Трампа зустрівся в Нью-Йорку з російським юристом за кілька місяців до президентських виборів у США після того, як той пообіцяв надати компрометуючу інформацію на кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

9 червня 2016 року - за декілька місяців до перемоги Трампа на президентських виборах - його син Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер і тодішній голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з юристом Наталією Весельницькою, яка, за даними видання, "пов'язана з Кремлем", - повідомляє New York Times.

Дональд Трамп-молодший підтвердив, що зустріч відбулася. Таким чином, на цей момент зустріч із Весельницькою в "Трамп-тауер" - перша підтверджена приватна зустріч російського громадянина з людьми з ближнього кола Дональда Трампа.

У поширеній у неділю заяві Дональд Трамп-молодший повідомив, що знайомий запропонував йому зустрітися з людиною, котра володіла інформацією, що "могла виявитися корисною для кампанії".

"Перед зустріччю я не знав її імені. Я попросив Джареда [Кушнера] і Пола [Манафорта] приєднатися, однак нічого їм не сказав про предмет зустрічі", - заявив він.

"Після обміну люб'язностями жінка повідомила, що в неї є інформація про те, що якісь пов'язані з Росією особи фінансують Національний комітет Демократичної партії і підтримують Клінтон. Її заяви були розпливчастими, невизначеними і містили мало сенсу. Ніякої додаткової інформації вона не надала", - сказав син президента США.

Потім Весельницька почала розмову про програму всиновлення російських дітей американцями.

"Стало зрозуміло, що це і було справжньою метою бесіди, а обіцянки надати потенційно корисну інформацію були просто приводом", - сказав Дональд Трамп-молодший.

Весельницька підтвердила факт зустрічі, але заявила, що під час неї "не обговорювали президентської кампанії".

Представник Дональда Трампа повідомив, що президент США нічого не знав про зустріч людей з його команди з Весельницькою і не був присутній на ній.

Нагадаємо, твердження про змову між командою Трампа і російською владою під час американської передвиборної кампанії переслідують нового президента США всі перші п'ять місяців його перебування на цій посаді.

У цей час і ФБР, і конгрес США розслідують можливе втручання Росії в президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали будь-які члени команди Трампа в змову з Кремлем.

Нагадаємо, на виборах президента США, які відбулися 8 листопада, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набрала на понад 2 млн голосів виборців більше, аніж кандидат від "Республіканців" Дональд Трамп.