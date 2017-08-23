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Син Володимира Рибака очолив патрульну поліцію Одеси

Юрій Рибак - син закатованого три роки тому бойовиками "ДНР" Героя України Володимира Рибака
Юрія Рибака, який працював заступником начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП Києва, призначили керівником патрульної поліції Одеси.
Син Володимира Рибака очолив патрульну поліцію Одеси Фото: lmr.ua

Про це повідомляє Думська.

Колективу патрульної поліції Одеси представили нового керівника. Ним став син закатованого три роки тому бойовиками "ДНР" Героя України Володимира Рибака Юрій. Попередній начальник відомства Михайло Білецький в рамках ротації переведений на аналогічну посаду в Тернопіль.

"Юрій Володимирович майже з перших днів приєднався до формування і становлення патрульної поліції України. Це - грамотний організатор і справжній управлінець. Упевнений, він буде гідно виконувати свої обов'язки і ефективно реалізовувати намічені кроки стратегічного розвитку", - сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Сам Рибак пріоритетними напрямками роботи назвав підвищення рівня безпеки громадян, посилення протидії вуличній злочинності, поліпшення організації діяльності управління та розширення ефективної взаємодії з населенням.

Нагадаємо, тіло депутата Горлівської міськради від партії "Батьківщина" Володимира Рибака знайшли 19 квітня 2014 року в Слов'янську.

За даними Міністерства внутрішніх справ, до вбивства причетні сепаратисти, включаючи самопроголошеного "мера" Слов'янська Пономарьова.

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23 08 2017 06:55
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